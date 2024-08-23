Военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью, смогут подавать документы через ЦНАП для установления факта непосредственного участия в обороне

Кабмин внес изменения в порядок установления факта непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Источник фото: soczahist.khm.gov.ua

Правительство 23 августа внесло изменения в Порядок установления факта непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф против Украины, некоторых категорий лиц в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны , гарантии их социальной защиты».

В частности, прибавляется норма, что эти отношения также будут регулироваться законом об административной процедуре.

Предусмотрено предоставление документов через центр предоставления административных услуг независимо от адреса задекларированного/зарегистрированного места жительства (нахождения).

Заявления вместе с документами принимаются администраторами исключительно с формированием электронного дела и направляются Минветеранов не позднее рабочего дня после его формирования.

Также изменения касаются предоставления копий некоторых документов вместо их оригиналов; рассмотрения документов межведомственной комиссией в порядке очередности их регистрации в Минветеранов; предоставление соответствующей справки на основании ранее принятого межведомственной комиссией решения об установлении факта непосредственного участия в мероприятиях погибшего (пропавшего без вести), умершего в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в мероприятиях.

Напомним, что Порядок утвержден постановлением Кабмина от 7 июля 2023 г. №685.

Действие этого Порядка распространяется на:

1) лиц, ставших лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией, в период военного положения вследствие самообороны при выполнении задач, связанных с введением и осуществлением мер правового режима военного положения

2) членов семей лиц, погибших (пропали без вести), умерли в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией.

Автор: Наталя Мамченко

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