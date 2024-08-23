Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью, смогут подавать документы через ЦНАП для установления факта непосредственного участия в обороне

16:54, 23 августа 2024
Кабмин внес изменения в порядок установления факта непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.
Военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью, смогут подавать документы через ЦНАП для установления факта непосредственного участия в обороне
Источник фото: soczahist.khm.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство 23 августа внесло изменения в Порядок установления факта непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф против Украины, некоторых категорий лиц в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны , гарантии их социальной защиты».

В частности, прибавляется норма, что эти отношения также будут регулироваться законом об административной процедуре.

Предусмотрено предоставление документов через центр предоставления административных услуг независимо от адреса задекларированного/зарегистрированного места жительства (нахождения).

Заявления вместе с документами принимаются администраторами исключительно с формированием электронного дела и направляются Минветеранов не позднее рабочего дня после его формирования.

Также изменения касаются предоставления копий некоторых документов вместо их оригиналов; рассмотрения документов межведомственной комиссией в порядке очередности их регистрации в Минветеранов; предоставление соответствующей справки на основании ранее принятого межведомственной комиссией решения об установлении факта непосредственного участия в мероприятиях погибшего (пропавшего без вести), умершего в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в мероприятиях.

Напомним, что Порядок утвержден постановлением Кабмина от 7 июля 2023 г. №685.

Действие этого Порядка распространяется на:

1) лиц, ставших лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией, в период военного положения вследствие самообороны при выполнении задач, связанных с введением и осуществлением мер правового режима военного положения

2) членов семей лиц, погибших (пропали без вести), умерли в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью, смогут подавать документы через ЦНАП для установления факта непосредственного участия в обороне

Кабмин внес изменения в порядок установления факта непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Украина снова начнет продавать электроэнергию за границу – Укрэнерго

С 25 августа Украина планирует возобновить продажу электроэнергии в соседние страны.

Верховный Суд объяснил, какие доказательства должны исследовать суды по делам о невыплате военнослужащим 100 тысяч грн

Военнослужащий обратился в суд в связи с невыплатой ему вознаграждения в 100 тысяч грн на том основании, что его участие в боевых действиях подтверждается справкой воинской части, не соответствующей форме.

Суд обязал ТЦК рассмотреть заявления мужчины об исправлении данных в Реестре военнообязанных «Оберег»

В Резерв+ мужчина обнаружил, что ограниченно годный, хотя до этого был признан негодным и исключен из учета - суд признал противоправным бездействие ТЦК по игнорированию заявления об исправлении.

Омбудсмен назвал шокирующим запрет обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе Закарпатской области

Шокирующим является нюанс, что обжалование в суд или административный орган решений Закарпатской ОГА о принудительном отчуждении земельного участка, другого объекта недвижимого имущества вообще не допускается - Дмитрий Лубинец прокомментировал новый закон.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду