Литва назначила нового посла в Украине – кто им стам

С 2020 года эту должность занимал Вальдемарас Сарапинас.

Источник фото: Irmanto Gelūno / BNS

Политический директор Министерства иностранных дел Литвы Инга Станите-Толочкене вступила в должность посла Литвы в Украине. С 2020 года эту должность занимал Вальдемарас Сарапинас, который завершает свою дипломатическую миссию.

«Мы рады представить нашего нового посла в Украине Ингу Станите-Толочкене», – сообщили в МИД Литвы 23 августа.

Ранее Инга Станите-Толочкене занимала должность посла в Армении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.