Литва назначила нового посла в Украине – кто им стам

Политический директор Министерства иностранных дел Литвы Инга Станите-Толочкене вступила в должность посла Литвы в Украине. С 2020 года эту должность занимал Вальдемарас Сарапинас, который завершает свою дипломатическую миссию.
«Мы рады представить нашего нового посла в Украине Ингу Станите-Толочкене», – сообщили в МИД Литвы 23 августа.
Ранее Инга Станите-Толочкене занимала должность посла в Армении.
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