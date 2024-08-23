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Литва назначила нового посла в Украине – кто им стам

17:14, 23 августа 2024
С 2020 года эту должность занимал Вальдемарас Сарапинас.
Литва назначила нового посла в Украине – кто им стам
Источник фото: Irmanto Gelūno / BNS
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Политический директор Министерства иностранных дел Литвы Инга Станите-Толочкене вступила в должность посла Литвы в Украине. С 2020 года эту должность занимал Вальдемарас Сарапинас, который завершает свою дипломатическую миссию.

«Мы рады представить нашего нового посла в Украине Ингу Станите-Толочкене», – сообщили в МИД Литвы 23 августа.

Ранее Инга Станите-Толочкене занимала должность посла в Армении.

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