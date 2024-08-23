Литва призначила нового посла в Україні – хто ним стам

З 2020 року цю посаду обіймав Вальдемарас Сарапінас.

Джерело фото: Irmanto Gelūno / BNS

Політичний директор Міністерства закордонних справ Литви Інга Станіте-Толочкене обійняла посаду посла Литви в Україні. З 2020 року цю посаду обіймав Вальдемарас Сарапінас, який завершує свою дипломатичну місію.

«Ми раді представити нашого нового посла в Україні Інгу Станіте-Толочкене», - повідомили в МЗС Литви 23 серпня.

Раніше Інга Станіте-Толочкене обіймала посаду посла у Вірменії.

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