Кабмин продлил льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей

Решение будет действовать до 30 апреля 2025 года, то есть до конца следующего отопительного сезона.

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Кабинет Министров продлил специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Ни дня не проходит без решений, работы и подготовки к отопительному сезону. Эта зима будет очень непростой. Несмотря на ремонт и восстановление 24/7, у нас все еще остается очень много поврежденных объектов энергетики. Сегодня Правительство продолжает специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей», - отметил Шмыгаль.

По его словам, решение будет действовать до 30 апреля 2025 года, то есть до конца следующего отопительного сезона.

«Делаем все возможное, чтобы этой зимой в каждом украинском доме был свет и тепло», - подчеркнул Премьер.

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