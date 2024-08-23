Україна та Індія погодили чотири угоди в медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах

Під час візиту Нарендри Моді до України будуть підписані чотири документи – Володимир Зеленський.

Джерело фото: LRT

Україна та Індія уклали чотири угоди про співпрацю у сферах медицини, сільського господарства, гуманітарної допомоги та культури. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський перед початком переговорів з Прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

«Сьогодні ми погодили чотири документи між Україною та Індією в цей історичний візит Прем’єр-міністра Моді. Це медична сфера, співпраця в аграрному напрямку, це гуманітарні відносини, це культура. Підготовлена спільна заява за змістом візиту Прем’єр-міністра щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі та військово-технічної співпраці. Все має зміцнюватися», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив важливість цього візиту, особливо у День Державного Прапора України. «І підготовлена спільна заява за змістом візиту прем'єр-міністра і щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічна співпраця. Все це має зміцнюватися», – додав Зеленський.

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