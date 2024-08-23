Украина и Индия согласовали четыре соглашения в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сферах

Во время визита Нарендры Моди в Украину будут подписаны четыре документа – Владимир Зеленский.

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Украина и Индия заключили четыре соглашения о сотрудничестве в сферах медицины, сельского хозяйства, гуманитарной помощи и культуры. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский перед началом переговоров с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Сегодня мы согласовали четыре документа между Украиной и Индией в этот исторический визит Премьер-министра Моди. Это медицинская сфера, сотрудничество в аграрном направлении, это гуманитарные отношения, это культура. Подготовлено совместное заявление по содержанию визита Премьер-министра по развитию стратегического партнерства между нашими странами, торговли и военно-технического сотрудничества. Все должно укрепляться», - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул важность этого визита, особенно в День Государственного Флага Украины. «И подготовлено совместное заявление по содержанию визита премьер-министра и по развитию стратегического партнерства между нашими странами, торговли между нашими странами и военно-техническое сотрудничество. Все это должно укрепляться», - добавил Зеленский.

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