Призначено нового члена Етичної ради: що відомо

Вища рада правосуддя 23 серпня 2024 року повідомила про призначення на посаду члена Етичної ради представника США Пітера Ф. Шенка.
За наявною інформацією, Пітер Ф. Шенк є прокурором у відставці.
Він працював у судах штатів та федеральних судах США. 33 роки працював у прокуратурі Сполучених Штатів у Східному окрузі Пенсильванії, де переважно вів справи стосовно корупції у політиці та службових злочинів; виконував обов’язки керівника відділу, керівника кримінального відділу, а також був першим помічником Прокурора Сполучених Штатів Америки.
Має ступінь доктора права Школи права Дюкського університету (1974) та ступінь бакалавра у Дартмутському коледжі (1969). З 2005 по 2009 роки був відряджений до Офісу з допомоги, розвитку та підготовки прокурорів закордоном Департаменту юстиції для роботи в Румунії, Боснії та Герцеговині та Косово.
Зазначимо також, що у березні Пітер Ф. Шенк був кандидатом на посаду члена Громадської ради міжнародних експертів, яка разом з ВККС займається відбором суддів Вищого антикорупційного суду.
Нагадаємо, що вакантна посади члена Етичної ради з’явилася після того, як у липні було припинено повноваження члена Етичної ради по квоті іноземних експертів Роберта Корді.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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