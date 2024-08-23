Призначено нового члена Етичної ради: що відомо

Членом Етичної ради для перевірки кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя призначено колишнього прокурора із США Пітера Шенка.

Вища рада правосуддя 23 серпня 2024 року повідомила про призначення на посаду члена Етичної ради представника США Пітера Ф. Шенка.

За наявною інформацією, Пітер Ф. Шенк є прокурором у відставці.

Він працював у судах штатів та федеральних судах США. 33 роки працював у прокуратурі Сполучених Штатів у Східному окрузі Пенсильванії, де переважно вів справи стосовно корупції у політиці та службових злочинів; виконував обов’язки керівника відділу, керівника кримінального відділу, а також був першим помічником Прокурора Сполучених Штатів Америки.

Має ступінь доктора права Школи права Дюкського університету (1974) та ступінь бакалавра у Дартмутському коледжі (1969). З 2005 по 2009 роки був відряджений до Офісу з допомоги, розвитку та підготовки прокурорів закордоном Департаменту юстиції для роботи в Румунії, Боснії та Герцеговині та Косово.

Зазначимо також, що у березні Пітер Ф. Шенк був кандидатом на посаду члена Громадської ради міжнародних експертів, яка разом з ВККС займається відбором суддів Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, що вакантна посади члена Етичної ради з’явилася після того, як у липні було припинено повноваження члена Етичної ради по квоті іноземних експертів Роберта Корді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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