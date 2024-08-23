Назначен новый член Этического совета: что известно

Членом Этического совета для проверки кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия назначен бывший прокурор из США Питер Ф. Шенк.

Высший совет правосудия 23 августа 2024 года сообщил о назначении на должность члена Этического совета, представителя США Питера Ф. Шенка.

По имеющейся информации, Питер Ф. Шенк – прокурор в отставке.

Он работал в судах штатов и федеральных судах США. 33 года работал в прокуратуре Соединенных Штатов в Восточном округе Пенсильвании, где в основном вел дела об коррупции в политике и служебных преступлениях; исполнял обязанности руководителя отдела, руководителя криминального отдела, а также являлся первым помощником Прокурора Соединенных Штатов Америки.

Имеет степень доктора права школы права Дюкского университета (1974) и степень бакалавра в Дартмутском колледже (1969). С 2005 по 2009 годы работал в Офисе по помощи, развитию и подготовке прокуроров заграницей Департамента юстиции для работы в Румынии, Боснии и Герцеговине и Косово.

Отметим также, что в марте Питер Ф. Шенк был кандидатом на должность члена Общественного совета международных экспертов, который вместе с ВККС занимается отбором судей Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, что вакантная должность члена Этического совета появилась после того, как в июле были прекращены полномочия члена Этического совета по квоте иностранных экспертов Роберта Корди.

Автор: Вячеслав Хрипун

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