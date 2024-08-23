В Нидерландах правительство запретило смартфоны на заседаниях: с какой целью

Гаджеты держат в сейфе из-за опасений шпионажа.

Источник фото: EPA/UPG

Члены нового правительства Нидерландов не могут пользоваться гаджетами во время своих встреч – их держат в сейфе из-за опасений шпионажа. Об этом рассказал премьер-министр страны и бывший шпион Дик Схооф, пишет Politico.

Смартфоны, планшеты и другие устройства, такие как смарт-часы, держат в хранилище во время официальных встреч, включая еженедельные заседания Совета министров. Эта мера действует с момента вступления Схоофа на должность в начале июля.

«Угроза шпионажа существует всегда. Электронные устройства, смартфоны, iPad… это все микрофоны», – сказал он.

По его словам, иностранные государства заинтересованы в том, чтобы узнать больше о делах Нидерландов, «и есть желание это предотвратить».

В то же время, премьер-министр добавил, что он позволяет делать перерывы, чтобы министры могли проверить свои телефоны.

Как отмечают в СМИ, чувствительность Схоофа к рискам безопасности и шпионажу не удивляет. До того, как он пришел на должность главы в голландском правительстве, он был высшим государственным служащим министерства юстиции и безопасности Нидерландов. С 2018 по 2020 он также руководил нидерландскими спецслужбами. До этого он являлся национальным координатором страны по борьбе с терроризмом.

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