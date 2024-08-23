У Нідерландах уряд заборонив смартфони на засіданнях: з якою метою

Гаджети тримають у сейфі через побоювання шпигунства.

Джерело фото: EPA/UPG

Члени нового уряду Нідерландів не можуть користуватись гаджетами під час своїх зустрічей – їх тримають у сейфі через побоювання шпигунства. Про це розповів прем'єр-міністр країни і колишній шпигун Дік Схооф, пише Politico.

Смартфони, планшети та інші пристрої, такі як смарт-годинники, тримають у сховищі під час офіційних зустрічей, включаючи щотижневі засідання Ради міністрів. Цей захід діє з моменту вступу Схоофа на посаду на початку липня.

«Загроза шпигунства існує завжди. Електронні пристрої, смартфони, iPad... це все мікрофони», - сказав він.

За його словами, іноземні держави зацікавлені в тому, щоб дізнатися більше про справи Нідерландів, «і є бажання цьому запобігти».

Водночас прем'єр-міністр додав, що він дозволяє робити перерви, щоб міністри могли перевірити свої телефони.

Як зазначають у ЗМІ, чутливість Схоофа до ризиків безпеки та шпигунства не дивує. До того, як він прийшов на посаду голови голландського уряду, він був вищим державним службовцем міністерства юстиції та безпеки Нідерландів. З 2018 по 2020 рік він також керував нідерландськими спецслужбами. До цього він був національним координатором країни з боротьби з тероризмом.

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