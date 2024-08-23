Кабмін зменшив обіг паперових документів для надання державної соцпідтримки

Заявник може не подавати документи, які наявні в Єдиній інформаційній системі соцсфери, або які можна отримати шляхом міжвідомчого інформаційного обміну.

Для отримання державної соціальної підтримки у низці випадків не потрібні будуть паперові документи. Таке рішення ухвалили на засіданні Уряду у п'ятницю, 23 серпня.

Як зазначається, внесено зміни до Порядку призначення і виплати державної допомоги сімʼям з дітьми, Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімʼям, Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сімʼях, Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімʼях за принципом «гроші ходять за дитиною», Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю та ряду інших нормативно-правових актів КМУ з метою зменшення обсягу паперових документів, які подаються громадянами під час їх звернення за призначенням соціальних виплат та допомог.

Передбачено, що заявник може не подавати документи, які наявні в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери, або які можна отримати шляхом міжвідомчого інформаційного обміну.

Забезпечено призначення допомоги особі з інвалідністю, яка визнана недієздатною, за зверненням опікуна; призначення допомоги на підставі довіреності; визначення механізму звернення за допомогою з-за кордону, якщо особа має місце реєстрації на окупованій території; продовження виплати допомоги на підставі електронної справи (в разі втрати паперових документів).

Визначено, що в разі звернення отримувача із заявою з необхідними документами та/або відомостями для проведення перерахунку розмірів окремих видів соціальної допомоги, що продовжують виплачуватись у період введення воєнного стану, виплата таких видів соціальної допомоги проводитиметься у новому розмірі відповідно до поданих заяви та документів та/або відомостей, призначення таких видів соціальної допомоги здійснюватиметься на строк, визначений порядками надання певних видів державної допомоги, що затверджуються відповідними нормативно-правовими актами.

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