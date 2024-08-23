Кабмин уменьшил обращение бумажных документов для предоставления государственной соцподдержки

Заявитель может не подавать документы, имеющиеся в Единой информационной системе соцсферы или которые можно получить путем межведомственного информационного обмена.

Для получения государственной социальной поддержки в ряде случаев не потребуются бумажные документы. Такое решение было принято на заседании Правительства в пятницу, 23 августа.

Как отмечается, внесены изменения в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми, Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, Порядка выплаты помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях, Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью, денежного довольствия родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком», Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью и ряда других нормативно-правовых актов КМУ с целью уменьшения объема бумажных документов, подаваемых гражданами при их обращении за назначением социальных выплат и помощи.

Предусмотрено, что заявитель может не подавать документы, имеющиеся в Единой информационной системе социальной сферы или которые можно получить путем межведомственного информационного обмена.

Обеспечено назначение помощи лицу с инвалидностью, признанным недееспособным, по обращению опекуна; назначение помощи на основании доверенности; определение механизма обращения за помощью из-за границы, если лицо имеет место регистрации на оккупированной территории; продолжение выплаты пособия на основании электронного дела (в случае утери бумажных документов).

Определено, что в случае обращения получателя с заявлением с необходимыми документами и/или сведениями для проведения перерасчета размеров отдельных видов социальной помощи, что продолжают выплачиваться в период введения военного положения, выплата таких видов социальной помощи будет производиться в новом размере в соответствии с поданными заявлениями и документами и/или сведениями, назначение таких видов социальной помощи будет осуществляться на срок, определенный порядками предоставления определенных видов государственной помощи, что утверждаются соответствующими нормативно-правовыми актами.

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