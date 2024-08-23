Более 32 тысяч дипломов и свидетельств моряков оформлено через портал Дія за год

Внедрение онлайн-процедур значительно ускорило и упростило процесс оформления документов, а также устранило коррупционные риски.

В течение года через портал Дія было оформлено более 32 тысяч квалификационных документов для моряков, в частности дипломов и свидетельств специалиста. Онлайн-услуги включают подачу заявлений на присвоение или подтверждение звания, запись на компьютерное тестирование CES 6.0, а также подачу жалоб в случае отказа в получении квалификационного документа. Почти половина заявлений подается онлайн. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины подвело итоги года работы цифровых услуг для моряков на портале Дія.

«Цифровизация процессов дипломирования сделала невозможным коррупционные риски и в разы ускорила процесс оформления документов из любой точки мира», - отметил представитель Министерства развития общин.

Система электронного трекинга позволяет в реальном времени отслеживать обработку каждого заявления, обеспечивая прозрачность процесса. За год через портал было подано 631 апелляционную жалобу, из которых 152 были одобрены.

С начала работы системы к экзаменам CES 6.0 уже зарегистрировалось около 6000 человек, которые могут проходить их в Украине или за рубежом. В планах дальнейшие шаги реформирования, такие как расширение званий для моряков на портале и модернизация процесса работы Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта.

Электронные услуги для моряков реализуются в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины при содействии Проекта «Поддержка цифровой трансформации».

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