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Украина снова начнет продавать электроэнергию за границу – Укрэнерго

15:40, 23 августа 2024
С 25 августа Украина планирует возобновить продажу электроэнергии в соседние страны.
Украина снова начнет продавать электроэнергию за границу – Укрэнерго
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Украина возобновляет продажу электроэнергии в Европу с 25 августа из-за профицита мощности в энергосистеме. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

«Учитывая экономическую нецелесообразность ограничения работы СЭС, начиная с 25 августа Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям по направлениям Румынии, Венгрии и Молдовы. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии», - говорится в сообщении.

Так, по словам «Укрэнерго», со вчерашнего дня в Украине начала спадать жара, и к утру пятницы – существенно снизилось потребление. Кроме того, по плановому ремонту вышел энергоблок одной из атомных электростанций. Это приводит к профициту мощности в украинской энергосистеме в дневные часы, когда активно работают солнечные электростанции.

Чтобы избежать аварий, энергосистема должна работать сбалансированно – количество вырабатываемой энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленного.

Способов преодоления профицита может быть два:

  • ограничение генерации украинских солнечных электростанций;
  • возобновление экспорта электроэнергии в дневные часы.

В то же время, энергетики отметили, что экспорт будет происходить исключительно в период профицита – во время активной работы солнечных электростанций.

В периоды максимального потребления, когда мощности в энергосистеме недостаточно, экспорт электроэнергии из Украины производиться не будет.

Автор: Наталья Мамченко

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