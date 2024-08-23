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Засчитывается ли в страховой стаж период обучения до 2004 года — ответ ПФУ

22:19, 23 августа 2024
Периоды обучения подтверждаются и дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, издавшими на основании архивных данных и содержащими сведения о периодах обучения.
Засчитывается ли в страховой стаж период обучения до 2004 года — ответ ПФУ
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Пенсионный фонд Украины разъяснил особенности зачисления в страховой стаж периодов обучения до 1 января 2004 года.

Периоды трудовой деятельности и другие периоды, которые учитывались в стаж работы для назначения пенсии до вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (т.е. до 1 января 2004 года), засчитываются в страховой стаж в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством , что действовало ранее (статья 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

До 1 января 2004 года периоды обучения по дневной форме получения образования в высших и средних специальных учебных заведениях (кроме периода обучения по дневной форме получения образования на подготовительных отделениях в учреждениях высшего образования), в училищах и на курсах подготовки кадров, повышения квалификации и переквалификации , в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре зачисляются в стаж работы (пункт «д» статьи 56 Закона Украины «О пенсионном обеспечении»).

Периоды обучения могут засчитываться в стаж работы на основании записей в трудовой книжке, если основанием для внесения записей в трудовую книжку о зачислении на обучение и отчислении из обучения указаны реквизиты соответствующих приказов или реквизиты документа об образовании (диплом, свидетельство и т.п.) – номер и дата выдачи.

В то же время, периоды обучения подтверждаются и дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, которые выданы на основании архивных данных и содержат сведения о периодах обучения. Кроме того, для подтверждения периода обучения по дневной форме получения образования принимаются справки о продолжительности обучения в учебном заведении в соответствующие годы при условии, что в документах есть данные об окончании полного учебного курса или отдельных его этапов (пункт 8 Порядка подтверждения стажа работы для назначения) пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 12 августа 1993 г. № 637).

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