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В Черкасской области объявлено подозрение мужчине, который бросил гранату во двор матери военнослужащего ТЦК

22:00, 23 августа 2024
Мужчина подъехал к дому матери военнослужащего ТЦК и Сил обороны и бросил гранату на территорию, в результате чего произошел взрыв.
В Черкасской области объявлено подозрение мужчине, который бросил гранату во двор матери военнослужащего ТЦК
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Сообщено о подозрении жителю Черкасского района, бросившему гранату во двор матери военнослужащего. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

По данным следствия, мужчина приехал на автомобиле в дом, принадлежащий матери военнослужащего ТЦК и Сил обороны Украины, имея при себе гранату, умышленно бросил ее на придомовую территорию домовладения, в результате чего произошел взрыв.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Судом удовлетворено ходатайство прокуратуры об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Кроме того, в ходе обыска домовладения подозреваемого, а также автомобиля, которым в тот день пользовался последний, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты еще три предмета, внешне похожие на гранаты. По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины.

В порядке ст. 217 УПК Украины уголовные производства объединены, досудебное расследование осуществляют следователи СВ Черкасского РУП ГУНП в Черкасской области.

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