На Черкащині оголошено підозру чоловіку, який кинув гранату на подвір'я матері військовослужбовця ТЦК

Чоловік під’їхав до будинку матері військовослужбовця ТЦК і Сил оборони та кинув гранату на територію, внаслідок чого відбувся вибух.

Повідомлено про підозру жителю Черкаського району, який кинув гранату на подвір'я матері військовослужбовця. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік приїхав на автомобілі до будинку, що належить матері військовослужбовця ТЦК і Сил оборони України, маючи при собі гранату, умисно кинув її на прибудинкову територію домоволодіння, внаслідок чого відбувся вибух.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі судом задоволено клопотання прокуратури про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Крім того, у ході обшуку домоволодіння підозрюваного, а також автомобіля, яким в той день користувався останній, працівниками поліції виявлено та вилучено ще три предмети, зовні схожі на гранати. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

У порядку ст. 217 КПК України кримінальні провадження об’єднано, досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

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