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Україна знову почне продавати електроенергію за кордон – Укренерго

15:40, 23 серпня 2024
З 25 серпня Україна планує відновити продаж електроенергії до сусідніх країн.
Україна знову почне продавати електроенергію за кордон – Укренерго
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Україна відновлює продаж електроенергії до Європи з 25 серпня через профіцит потужності в енергосистемі. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго".

«Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії» - зазначено у повідомленні.

Так, за словами «Укренерго», відучора в Україні почала спадати спека, і на ранок п’ятниці – суттєво знизилось споживання. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зумовлює профіцит потужності в українській енергосистемі у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції.

Задля уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано – кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої. 

Способів подолання профіциту може бути два:

  • обмеження генерації українських сонячних електростанцій;
  • відновлення експорту електроенергії в денні години.

Водночас енергетики зауважили, що експорт буде відбуватись виключно в період профіциту – під час активної роботи сонячних електростанцій.

У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде. 

Автор: Наталя Мамченко 

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