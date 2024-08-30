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З 1 вересня в Україні запроваджуються нові вимоги на продаж товарів із нікотином

10:55, 30 серпня 2024
Низка операцій з реалізації товарів із нікотином підлягає оподаткуванню акцизним податком.
З 1 вересня в Україні запроваджуються нові вимоги на продаж товарів із нікотином
Джерело фото: zak.tax.gov.ua
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З 1 вересня операції з реалізації товарів за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2404 91 90 00 «Інші нікотиновмісні продукти для орального застосування», що включені до переліку підакцизних товарів, підлягають оподаткуванню акцизним податком.

За словами податківців, запроваджуються нові вимоги на продаж товарів із нікотином. Так, з 1 вересня 2024 року підлягають оподаткуванню акцизним податком операції з ввезення та реалізації на митній території України товарів за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2404 91 90 00 «Інші нікотиновмісні продукти для орального застосування», які включено до переліку підакцизних товарів.

Платники податків, які є виробниками та/або імпортерами таких продуктів, мають право відповідно до ст. 226 ПКУ не пізніше ніж за два місяці, для задоволення потреби в марках у вересні 2024 року, подати попередню заявку-розрахунок про потребу в марках акцизного податку.

Водночас податківці зазначають, що до 1 жовтня дозволяється зберігання та/або транспортування, та/або реалізація на митній території України товарів (продукції) за кодом 2404 91 90 00 згідно з УКТ ЗЕД без марок акцизного податку, якщо такі товари (продукція) вироблені в Україні або ввезені на митну територію України до 1 вересня.

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