С 1 сентября в Украине вводятся новые требования на продажу товаров с никотином

Ряд операции по реализации товаров с никотином подлежат налогообложению акцизным налогом.

Источник фото: zak.tax.gov.ua

С 1 сентября операции по реализации товаров по коду согласно УКТ ВЭД 2404 91 90 00 «Прочие никотосодержащие продукты для орального применения», включенные в перечень подакцизных товаров, которые подлежат налогообложению акцизным налогом.

По словам налоговиков, вводятся новые требования на продажу товаров с никотином. Так, с 1 сентября 2024 года подлежат налогообложению акцизным налогом операции по ввозу и реализации на таможенной территории Украины товаров по коду согласно УКТ ВЭД 2404 91 90 00 «Прочие никотосодержащие продукты для орального применения», которые включены в перечень подакцизных товаров.

Налогоплательщики, являющиеся производителями и/или импортерами таких продуктов, имеют право в соответствии со ст. 226 НКУ не позднее чем за два месяца, для удовлетворения потребности в марках в сентябре 2024 года, подать предварительную заявку-расчет о потребности в марках акцизного налога.

В то же время налоговики отмечают, что до 1 октября разрешается хранение и/или транспортировка, и/или реализация на таможенной территории Украины товаров (продукции) по коду 2404 91 90 00 согласно УКТ ВЭД без марок акцизного налога, если такие товары (продукция) произведены в Украины или ввезены на таможенную территорию Украины до 1 сентября.

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