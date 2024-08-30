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ВККС сообщила результаты квалификационной оценки трех судей

11:57, 30 августа 2024
Одна судья признана такой, что соответствует занимаемой должности, одна – такой, что не соответствует занимаемой должности, а квалификационная оценка еще одного судьи была прекращена.
ВККС сообщила результаты квалификационной оценки трех судей
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29 августа в заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки трех судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Андриенко Анна Вячеславовна – Октябрьский районный суд города Полтавы – 644,125 – не соответствует занимаемой должности. Внести Высшему совету правосудия представление об увольнении судьи с занимаемой должности

Ремезок Анастасия Юрьевна – Александрийский горрайонный суд Кировоградской области – 849,75 – соответствует занимаемой должности

Березин Андрей Григорьевич - Лисичанский городской суд Луганской области - прекращена квалификационная оценка.

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