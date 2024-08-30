ВККС повідомила результати кваліфікаційного оцінювання трьох суддів

Одну суддю визнано такою, що відповідає займаній посаді, одну – такою, що не відповідає займаній посаді, а кваліфікаційне оцінювання ще одного судді було припинено.

29 серпня в засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання трьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Андрієнко Ганна Вячеславівна - Октябрський районний суд міста Полтави - 644,125 - не відповідає займаній посаді. Внести Вищій раді правосуддя подання про звільнення судді із займаної посади

Ремезок Анастасія Юріївна - Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області - 849,75 - відповідає займаній посаді

Березін Андрій Григорійович - Лисичанський міський суд Луганської області - припинено кваліфікаційне оцінювання.

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