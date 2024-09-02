У Києві покарали водія BMW, який на очах у поліції порушив ПДР — відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

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У Києві покарали водія BMW, який на проспекті Валерія Лобановського перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили керманича та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

Правоохоронці нагадали, що згідно з розділом 34 «Дорожня розмітка» ПДР України, подвійна суцільна лінія дорожньої розмітки під номером 1.3 поділяє напрямки руху на автошляхах, щонайменше двома смугами руху в кожну сторону. Лінію перетинати забороняється.

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