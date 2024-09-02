У Києві із 1 вересня громадський транспорт для учнів знову буде безоплатний

З 1 вересня по кінець червня громадський транспорт в Києві для учнів безоплатний.

Із 1 вересня до кінця червня громадський транспорт у Києві для учнів знову безоплатний. Для цього школярам необхідно валідувати свій учнівський квиток у транспорті.

У КМДА пояснюють, що для того, щоб замовити його безкоштовно та швидко отримати, необхідно в застосунку Київ Цифровий вибрати сервіс «Замовлення учнівського», заповнити дані учня та замовити цифровий квиток. Щойно навчальний заклад підтвердить дані, прийде номер і пін-код учнівського. Далі варто додати учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі «Транспортна карта».

Якщо ви вже додали пластиковий учнівський у застосунок, потрібно перейти в його налаштування та перетворити на цифровий.

У випадку, якщо поки немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний на додачу до цифрового.

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