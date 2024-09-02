В Киеве с 1 сентября общественный транспорт для учеников снова будет бесплатным

С 1 сентября по конец июня общественный транспорт в Киеве для учеников снова бесплатный.

С 1 сентября по конец июня общественный транспорт в Киеве для учеников снова стал бесплатный. Для этого школьникам необходимо валидировать свой ученический билет в транспорте.

В КГГА объясняют, что для того, чтобы заказать его бесплатно и быстро получить, необходимо в приложении Киев Цифровой выбрать сервис «Заказ ученического», заполнить данные ученика и заказать цифровой билет. Как только учебное заведение подтвердит данные, придет номер и пин-код ученического. Далее следует добавить ученический по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе «Транспортная карта».

Если вы уже добавили пластиковый ученический в приложение, нужно перейти в его настройки и преобразовать на цифровой.

В случае, если пока нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной в дополнение к цифровому.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.