В Николаеве информатор рф пыталась подготовить ракетный удар «в обход» ПВО

Женщина фиксировала координаты оборонных объектов и систем ПВО, передавая информацию куратору из гру рф.

В Николаеве задержали информатора рф, которая собирала данные для ракетных ударов. Об этом сообщает СБУ.

Женщина собирала координаты объектов для новой серии ракетно-дроновых ударов по городу. Под прицелом врага были заводы и производственные цеха оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Чтобы произвести огненное поражение этих объектов "в обход" ПВО, агрессор пытался узнать места базирования зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ", - сообщили в СБУ.

Сотрудничала с врагом бывшая бухгалтер местного предприятия.

Чтобы выявить потенциальные цели, она объезжала город по разным маршрутам на общественном транспорте и осуществляла доразведку пешком. В случае установки локации "нужного" объекта, женщина фиксировала его на камеру телефона, делая вид, что она с кем-то разговаривает.

Как сообщается, все полученные сведения она собирала в "отчете" для своего российского куратора – кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил рф (известного как гру). Его личные данные уже известны контрразведчикам СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность вражеской приспешницы и задержали ее. У нее изъят мобильный телефон, который фигурантка использовала для связи с оккупантами.

Женщина находится под стражей.

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