В Николаеве информатор рф пыталась подготовить ракетный удар «в обход» ПВО

В Николаеве задержали информатора рф, которая собирала данные для ракетных ударов. Об этом сообщает СБУ.
Женщина собирала координаты объектов для новой серии ракетно-дроновых ударов по городу. Под прицелом врага были заводы и производственные цеха оборонно-промышленного комплекса Украины.
"Чтобы произвести огненное поражение этих объектов "в обход" ПВО, агрессор пытался узнать места базирования зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ", - сообщили в СБУ.
Сотрудничала с врагом бывшая бухгалтер местного предприятия.
Чтобы выявить потенциальные цели, она объезжала город по разным маршрутам на общественном транспорте и осуществляла доразведку пешком. В случае установки локации "нужного" объекта, женщина фиксировала его на камеру телефона, делая вид, что она с кем-то разговаривает.
Как сообщается, все полученные сведения она собирала в "отчете" для своего российского куратора – кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил рф (известного как гру). Его личные данные уже известны контрразведчикам СБУ.
Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность вражеской приспешницы и задержали ее. У нее изъят мобильный телефон, который фигурантка использовала для связи с оккупантами.
Женщина находится под стражей.
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