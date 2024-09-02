У берегов Крыма произошло землетрясение

Последнее подобное землетрясение в районе Крыма было 22 июня прошлого года.

Возле берегов временно оккупированного Крыма зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Отмечается, что подземные толчки произошли 1 сентября. Его источник находился в восточной части Черного моря, в 20 километрах к юго-востоку от побережья полуострова Крым, на глубине 6 км.

«Землетрясение не несет угрозы для населения Украины», – подчеркнули в Центре.

Специалисты уточняют, что по классификации это землетрясение относится к едва ощутимому. Такие колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Последнее подобное землетрясение в районе Крыма было 22 июня 2023 года, магнитудой 4,8.

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