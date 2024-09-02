У берегов Крыма произошло землетрясение

Возле берегов временно оккупированного Крыма зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
Отмечается, что подземные толчки произошли 1 сентября. Его источник находился в восточной части Черного моря, в 20 километрах к юго-востоку от побережья полуострова Крым, на глубине 6 км.
«Землетрясение не несет угрозы для населения Украины», – подчеркнули в Центре.
Специалисты уточняют, что по классификации это землетрясение относится к едва ощутимому. Такие колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Последнее подобное землетрясение в районе Крыма было 22 июня 2023 года, магнитудой 4,8.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.