Біля берегів Криму стався землетрус

Біля берегів тимчасово окупованого Криму зафіксували землетрус магнітудою становить 3,5 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
Зазначається, що підземні поштовхи сталися 1 вересня. Його джерело знаходилось в східній частині Чорного моря, за 20 кілометрів на південний схід від узбережжя півострову Крим, на глибині 6 км.
«Землетрус не несе загрози для населення України», – наголосили у Центрі.
Спеціалісти уточнюють, що за класифікацією цей землетрус відноситься до ледве відчутний. Такі коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Останній подібний землетрус в районі Криму був 22 червня 2023 року, магнітудою 4,8.
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