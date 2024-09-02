У Миколаєві інформаторка рф намагалася підготувати ракетний удар «в обхід» ППО

Жінка фіксувала координати оборонних об'єктів та систем ППО, передаючи інформацію куратору з гру рф.

Фото: СБУ

У Миколаєві затримали російську інформаторку, яка збирала дані для ракетних ударів. Про це повідомляє СБУ.

Жінка збирала координати обʼєктів для нової серії ракетно-дронових ударів по місту. «Під прицілом» ворога були заводи та виробничі цехи оборонно-промислового комплексу України.

"Щоб здійснити вогневе ураження цих об’єктів "в обхід" ППО, агресор намагався дізнатися про місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ", - повідомили в СБУ.

Співпрацювала з ворогом колишня бухгалтерку місцевого підприємства.

Щоб виявити потенційні цілі, вона об’їжджала місто різними маршрутами на громадському транспорті та здійснювала дорозвідку пішки. У разі встановлення локації "потрібного" об’єкта, жінка фіксувала його на камеру телефону, роблячи вигляд, що вона з кимось розмовляє.

Як повідомляється, усі отримані відомості вона узагальнювала у "звіт" для свого російського куратора – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру). Його дані вже відомі контррозвідникам Служби безпеки.

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожої поплічниці і затримали її. У неї вилучено мобільний телефон, який фігурантка використовувала для зв’язку з окупантами.

Ворожа інформаторка перебуває під вартою.

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