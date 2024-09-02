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Роксолана Підласа розповіла, на які сфери планують скоротити видатки, аби віднайти додаткові кошти на оборону

11:44, 2 вересня 2024
Бюджетний комітет Ради доопрацює проект змін до держбюджету, аби забезпечити видатки на виплату зарплат військовослужбовцям.
Роксолана Підласа розповіла, на які сфери планують скоротити видатки, аби віднайти додаткові кошти на оборону
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Від підвищення податків уряд сподівається отримати в 2024 році 30 млрд грн при потребі на оборону 500 млрд. Перша версія законопроекту 11416-д передбачала цифру у 4 рази більшу.

Наразі Комітет ВР з питань бюджету відповідно вирішив доопрацювати зміни до бюджету (законопроект 11417). Зокрема, пропонується скоротити також видатки і на Вищий антикорупційний суд.

«Замість 125 млрд грн в 2024 році ми (можливо) отримаємо 30 млрд грн від підвищення податків. Водночас, потреби сектору безпеки і оборони, які забезпечуються лише внутрішніми надходженнями, залишаються на рівні майже 500 млрд грн» - зазначила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, пояснивши, які джерела покриття видатків пропонує Мінфін.

Так, вона порівняла урядовий проект 11417 і пропоновану «комітетську версію» (яку 2 вересня розгляне Комітет з питань бюджету):

  • Близько 115,4 млрд грн – скорочення видатків по обслуговуванню і погашенню державного боргу (в урядовій версії було -125,6 млрд грн )
  • Додаткові близько 216 млрд грн планується залучити від розміщення ОВДП (планувалось +160 млрд грн в урядовій версії)
  • Додатково близько 100 млрд грн ми отримуємо від перевиконання податків і зборів (а планувалось раніше – 76 млрд грн)
  • Близько 12,7 млрд грн – надходження від акцизів на пальне і тютюн (було – 13,7 млрд грн)
  • Близько 30 млрд грн – це очікувані надходження від нових податкових змін (планувалось 125 млрд грн)
  • Скорочення/відмова від нових видатків по загальному і спеціальному фонду на 25,5 млрд грн

Основні позиції скорочення видатків:

  • 11,2 млрд грн – з Мінстратегпрому (з програми «розвитку ОПК». Це кошти так званого «військового ПДФО». Водночас, в Міністерства залишаються кошти на цій програмі по загальному фонду – передбачено 7,7 млрд грн на рік + залишок накопиченого з початку року «військового ПДФО» по спец фонду – близько 32 млрд грн),
  • 8,6 млрд грн – невикористані кошти Мінсоцполітики (план закладений в бюджеті перевищив фактичні видатки за 8 місяців року),
  • 5 млрд грн – відмовились від поповнення Резервного фонду, яке було в урядовій версії (в серпні Уряд вже зробив перерозподіл майже на 30 млрд грн на користь Резервного фонду з програми обслуговування боргу та інших),
  • 1 млрд грн – інші скорочення через економію коштів в Мінмолодьспорту, Мінцифри, Мінкульті, Міносвіти, НАЗК (з фінансування політичних партій), Мінреінтегарції, Мінвідновлення, ЦВК (з виборів місцевих депутатів) та інші,
  • 662,2 млн грн з Державної митної служби,
  • 227,8 млн грн – скоротили видатки на утримання органів влади (Секретаріат КМУ, Держпродспоживслужба, Держстат, ВАКС, Вищий суд інтелектуальної власності, Держгеонадра, Держслужба морського і водного транспорту, Держенергоефективності, Держагенство туризму, Державіаслужба, ДАСУ, Агентство управління держборгом, Держфінмоніторинг, НАДС та інші).

«Водночас, нам доведеться відновити видатки на обслуговування державного боргу у сумі +14,9 млрд грн, тому що в серпні (після реєстрації законопроекту 11417) 24,5 млрд грн було спрямовано з обслуговування боргу на Резервний фонд Державного бюджету, про що я вже писала вище.

А також створити нову субвенцію для ОМС (+2 млрд грн) на харчування учнів початкових класів» - зазначила Підласа.

Вона додала, що ще одна важлива норма «комітетської версії» законопроекту 11417 – пропонується змінити принцип розподілу «військового ПДФО» на три місяці 2024 року: зараз лише 25% «військового ПДФО» іде в загальний фонд держбюджету, пропонується збільшити цю частку до 59%, а по спеціальному фонду залишити 41% і скасувати спрямування «військового ПДФО» на Мінстратегпром. Це збільшить ресурс бюджету для ЗСУ та інших військових на 11,2 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко 

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