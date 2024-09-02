Роксолана Пидласа рассказала, на какие сферы планируют сократить расходы, чтобы найти дополнительные средства на оборону

Бюджетный комитет Рады доработает проект изменений в госбюджет, чтобы обеспечить расходы на выплату зарплат военнослужащим.

От повышения налогов правительство надеется получить в 2024 году 30 млрд грн при потребности на оборону 500 млрд. Первая версия законопроекта 11416 предусматривала цифру в 4 раза больше.

Комитет ВР по вопросам бюджета соответственно решил доработать изменения в бюджет (законопроект 11417). В частности, предлагается сократить расходы и на Высший антикоррупционный суд.

«Вместо 125 млрд грн. в 2024 году мы (возможно) получим 30 млрд грн. от повышения налогов. В то же время потребности сектора безопасности и обороны, которые обеспечиваются только внутренними поступлениями, остаются на уровне почти 500 млрд грн», - отметила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа, пояснив, какие источники покрытия расходов предлагает Минфин.

Так, она сравнила правительственный проект 11417 и предлагаемую «комитетскую версию» (которую 2 сентября рассмотрит Комитет по бюджету):

Около 115,4 млрд грн – сокращение расходов по обслуживанию и погашению государственного долга (в правительственной версии было -125,6 млрд грн)

Дополнительные около 216 млрд грн планируется привлечь от размещения ОВГЗ (планировалось +160 млрд грн в правительственной версии)

Дополнительно около 100 млрд грн мы получаем от перевыполнения налогов и сборов (а планировалось раньше – 76 млрд грн)

Около 12,7 млрд грн – поступления от акцизов на горючее и табак (было – 13,7 млрд грн)

Около 30 млрд грн – это ожидаемые поступления от новых налоговых изменений (планировалось 125 млрд грн)

Сокращение/отказ от новых расходов по общему и специальному фонду на 25,5 млрд грн

Основные позиции сокращения расходов:

11,2 млрд грн – с Минстратегпрома (из программы «развития ОПК». Это средства так называемого «военного НДФЛ». В то же время, у Министерства остаются средства на этой программе по общему фонду – предусмотрено 7,7 млрд грн в год + остаток накопленного с начала года «военного НДФЛ» по спецфонду – около 32 млрд грн),

8,6 млрд грн – неиспользованные средства Минсоцполитики (план заложен в бюджете превысил фактические расходы за 8 месяцев года),

4.5 млрд грн – отказались от пополнения Резервного фонда, которое было в правительственной версии (в августе Правительство уже сделало перераспределение почти на 30 млрд грн в пользу Резервного фонда из программы обслуживания долга и других),

1 млрд грн – другие сокращения из-за экономии средств в Минмолодежьспорта, Минцифры, Минкульте, Минобразования, НАПК (по финансированию политических партий), Минреинтегарции, Минвосстановления, ЦИК (по выборам местных депутатов) и другие,

662,2 млн грн из Государственной таможенной службы,

227,8 млн грн – сократили расходы на содержание органов власти (Секретариат КМУ, Госпродпотребслужба, Госстат, ВАКС, Высший суд интеллектуальной собственности, Госгеонадра, Госслужба морского и водного транспорта, Госэнергоэффективности, Госагенство туризма, Госавиаслужба, ГАСУ, Агентство управления , НАГС и другие).

«В то же время нам придется восстановить расходы на обслуживание государственного долга в сумме +14,9 млрд грн, потому что в августе (после регистрации законопроекта 11417) 24,5 млрд грн было направлено по обслуживанию долга на Резервный фонд Государственного бюджета, о чем я уже писала выше.

А также создать новую субвенцию для ОМС (+2 млрд грн) на питание учащихся начальных классов», - отметила Пидласа.

Она добавила, что еще одна важная норма «комитетской версии» законопроекта 11417 – предлагается изменить принцип распределения «военного НДФЛ» на три месяца 2024 года: сейчас только 25% «военного НДФЛ» уходит в общий фонд госбюджета, предлагается увеличить эту долю до 59% , а по специальному фонду оставить 41% и отменить направление «военного НДФЛ» на Минстратегпром. Это увеличит ресурс бюджета для ВСУ и других военных на 11,2 млрд. грн.

Автор: Наталя Мамченко

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