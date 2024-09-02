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На каких пляжах Киева безопасно купаться – результаты мониторинга

12:11, 2 сентября 2024
Вода водоемов на 10 объектах мониторинга не соответствовала нормативам по санитарно-микробиологическим показателям и на 4 – по санитарно-химическим показателям.
На каких пляжах Киева безопасно купаться – результаты мониторинга
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Только на четырех пляжах Киева безопасно купаться – там вода отвечает всем нормам. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга.

«Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» провел исследование воды открытых водоемов в зонах рекреации (пляжах) Киева с 19 по 25 августа.

По результатам мониторинга в госучреждении отмечают, что вода водоемов на 10 объектах мониторинга из 15 не соответствовала нормативам по санитарно-микробиологическим показателям и на 4 из 15 – по санитарно-химическим показателям.

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