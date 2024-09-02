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На яких пляжах Києва безпечно купатися – результати моніторингу

12:11, 2 вересня 2024
Вода водойм на 10 об’єктах моніторингу не відповідала нормативам за санітарно-мікробіологічними показниками та на 4 – за санітарно-хімічними показниками.
На яких пляжах Києва безпечно купатися – результати моніторингу
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Лише на чотирьох пляжах Києва безпечно купатися – там вода відповідає всім нормам. Про це свідчать результатами моніторингу.

«Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров´я України» провів дослідження води відкритих водойм в зонах рекреації (пляжах) Києва з 19 по 25 серпня.

За результатами моніторингу у держустанові зазначають, що вода водойм на 10 об’єктах моніторингу із 15 не відповідала нормативам за санітарно-мікробіологічними показниками та на 4 із 15 – за санітарно-хімічними показниками.

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