На Сумщині ворог завдав ракетного удару по колоні зерновозів, фото

Унаслідок ракетного удару по колоні зерновозів одна людина загибла та ще четверо отримали порання.

Фото: sumy.gp.gov.ua

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На Сумщині російську окупаційні війська завдали ракетного удару по колоні зерновозів. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Удар відбувся 31 серпня близько 20:30. Колона зерновозів знаходилась на шляху «Суми-Харків» поблизу с. Верхня Сироватка Сумського району.

Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, іще 4 кермувальників поранені. Також відбулося загорання одного вантажного автомобіля та пошкодження близько 20-ти.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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