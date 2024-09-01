В Сумской области враг нанес ракетный удар по колонне зерновозов, фото

В Сумской области российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по колонне зерновозов. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.
Удар произошел 31 августа около 20:30. Колонна зерновозов находилась на дороге «Сумы-Харьков» вблизи с. Верхняя Сыворотка Сумского района.
В результате атаки оккупантов погиб 23-летний водитель грузовика, еще 4 водителей ранены. Также произошло возгорание одного грузового автомобиля и повреждение около 20-ти.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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