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В Киеве наказали водителя BMW, который на глазах у полиции нарушил ПДД — видео

07:54, 2 сентября 2024
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя BMW, который на глазах у полиции нарушил ПДД — видео
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В Киеве наказали водителя BMW, который на проспекте Валерия Лобановского пересек двойную сплошную линию дорожной разметки.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и составили на него соответствующие административные материалы.

Правоохранители напомнили, что согласно разделу 34 «Дорожная разметка» ПДД Украины, двойная сплошная линия дорожной разметки под номером 1.3 разделяет направления движения на дорогах, по меньшей мере двумя полосами движения в каждую сторону. Линию пересекать запрещается.

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