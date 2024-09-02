В Киеве в результате ракетного удара получило повреждения здание Исламского культурного центра, фото

Существенные разрушения нанесли здание Исламского культурного центра Духовного управления мусульман АР Крым, - сообщил председатель Меджлиса.

Фото: председатель Меджлиса Рефат Чубаров/Фейсбук

Как известно, утро в Киеве оказалось тяжелым — рф совершила комбинированный ракетный удар. В результате обстрела получило повреждения здание Исламского культурного центра Духовного управления мусульман АР Крым. Обошлось без жертв, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в соцсети.

"Сегодня утром в результате очередного массированного ракетного удара российских варваров по Киеву существенные разрушения нанесли здание Исламского культурного центра Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым (мечеть на Нивках)", - сообщил он.

По его словам, зданию Исламского центра потребуется ремонт.

Фото: председатель Меджлиса Рефат Чубаров/Фейсбук

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.