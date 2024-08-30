В реестрах юрлиц, вещных прав и земельном кадастре закроют ряд данных в целях безопасности

Законопроект предлагает установить ограничения в предоставлении информации из реестров юрлиц, владельцев недвижимости и земли.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект 11533, которым предлагается закрыть ряд данных в реестрах в целях безопасности. А именно законопроектом предлагается:

В Гражданском кодексе предусмотреть, что в случаях, определенных законом, местонахождением юридического лица считается адрес, по которому обеспечивается связь с таким юрлицом, в частности, поступления документов от государственных органов.

У Законі «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»:

1) передбачити можливість невнесення оборонними підприємствами відомостей про види діяльності, пов’язані із забезпеченням обороноздатності держави (зазначається вичерпний перелік таких видів діяльності);

2) передбачити можливість внесення оборонними підприємствами як відомості про їх місцезнаходження дані про будь-яку адресу, за якою забезпечується зв’язок з ними, зокрема надходження документів від державних органів;

3) доручити Міністерству юстиції протягом 2 місяців з дня набрання чинності цим законом забезпечити оприлюднення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як відкритих даних.

У Законі «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачити, що:

1) у період дії воєнного стану та протягом одного року після інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що надається фізичним та юридичним особам, в електронній формі (крім інформації, що надається банкам на підставі укладеного з технічним адміністратором договору про надання сервісної послуги), у частині відомостей про місцезнаходження об’єкта нерухомого майна містить виключно інформацію про країну, АР Крим, область, місто Київ, місто Севастополь, район області, район АР Крим, а також не містить інформації про кадастрові номери земельних ділянок;

2) у період дії воєнного стану та протягом трьох років після інформація у формі виписки про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права на нерухоме майно, що належить іншим фізичним чи юридичним особам, та обтяження таких прав надається за запитом керівника або заступника керівника правоохоронних органів, перелік яких є визначеним та вичерпним.

У Законі «Про Державний земельний кадастр» передбачити, що:

1) у період дії воєнного стану та протягом одного року після на веб-сайті Держгеокадастру не оприлюднюється інформація про власників (користувачів) земельної ділянки;

2) у період дії воєнного стану та протягом одного року після витяг з Державного земельного кадастру містить відомості про власників (користувачів) земельної ділянки, лише якщо він надається за заявою особи, яка є власником (користувачем) даної земельної ділянки або нотаріусом;

3) у період дії воєнного стану та протягом трьох років після інформація у формі виписки про осіб, які здійснювали доступ до відомостей про власників (користувачів) земельної ділянки, що належить іншим фізичним чи юридичним особам, надається за запитом посадової особи органу досудового розслідування у зв’язку із здійсненням ним повноважень, визначених законом, у відповідному кримінальному провадженні, а також за запитом керівника або заступника керівника правоохоронних органів, перелік яких є визначеним та вичерпним.

У законах «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», «Про авторське право і суміжні права» передбачити, що доступ фізичних та юридичних осіб до відомостей державних реєстрів прав інтелектуальної власності про державну реєстрацію прав інтелектуальної власності, пов’язаних зі сферами національної безпеки і оборони, може бути обмежено на період дії воєнного стану та протягом трьох років після його припинення або скасування за заявою володільця права інтелектуальної власності.

На підставі письмового запиту органу державної влади або правоохоронного органу, у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, НОІВ надає відомості Державного реєстру винаходів і Державних реєстрів прав інтелектуальної власності щодо прав інтелектуальної власності, пов’язаних зі сферами національної безпеки і оборони, доступ до яких обмежено.

Як зазначають, автори в ідеальному суспільстві відкритість та доступність усієї повноти відомостей державних реєстрів є виправданою, доцільною та виключно позитивною політикою держави. Проте наразі одними з найбільш пріоритетних цілей для атак ворога є об’єкти нерухомості підприємств оборонно-промислового комплексу. Список усіх оборонних підприємств є відкритим та доступним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, у якому, з-поміж іншого, зазначені види діяльності таких підприємств та їхнє місцезнаходження. Поява кожного нового суб’єкта господарювання, який планує здійснювати види діяльності, пов’язані із забезпеченням обороноздатності держави відображається в реєстрі та одразу стає відомою ворогу. Аналогічно і щодо зміни адреси місцезнаходження вже діючих підприємств, яка також стає одразу відомою ворогу.

Крім того, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП) публічно відображається уся повнота інформації щодо наявних у оборонних підприємств (на праві володіння чи будь-якому іншому речовому праві) земельних ділянок, будівель та інших об’єктів нерухомості. Поява нового об’єкту нерухомості одразу стає відомою ворогу та створює безпекові ризики при розміщення на них виробничих потужностей, складів та офісів.

Державний земельний кадастр (ДЗК) також містить усю інформацію про земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні оборонних підприємств. У зв’язку з цим, під час дії воєнного стану відомості ДЗК не оприлюднюються на вебсайті Держгеокадастру, Публічна кадастрова карта не функціонує. Такий спосіб функціонування ДЗК з одного боку сприяє захисту інформації про земельні ділянки, які набувається у власність або користування оборонними підприємствами, але з іншого створює значні обмеження доступу до відомостей ДЗК усім фізичним та юридичним особам. При цьому, у ворога залишається можливість безперешкодно встановити набуття у власність або користування земельних ділянок оборонними підприємствами за допомогою відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Реєстри прав інтелектуальної власності також містять відомості щодо об’єктів інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, тощо), пов’язаних зі сферами національної безпеки і оборони, які становлять підвищений інтерес ворога під час ведення воєнних дій.

«Ініціатори усвідомлюють, що відомості реєстрів є не єдиним джерелом для визначення цілей, проте є найбільш доступним та точним джерелом інформації, яка, за потреби, може підтверджуватися іншими, більш складними у реалізації методами» - зазначають депутати.

На їх думку, описане свідчить про недосконале правове регулювання та способи функціонування державних реєстрів, за яких одночасно існують і надмірні обмеження відомостей реєстрів (повне закриття Публічної кадастрової карти, непублікування ЄДР як відкритих даних тощо), і вільний доступ ворога до інформації про оборонні підприємства, що спричиняє високі безпекові ризики.

У зв’язку з цим, на базі Комітету Верховної Ради з питань правової політики протягом 4 місяців членами Комітету разом з представниками Мінюсту, Мінстратегпрому, Міноборони, Мінцифри, а також громадських організацій, які здійснюють діяльність у сфері відкритих даних здійснювалося напрацювання комплексного проекту.

Окрім описаного, запропоновані законодавчі зміни дозволять здійснити оприлюднення ЄДР як відкритих даних, що від початку повномасштабного російського вторгнення і до прийняття даного законопроекту залишається неможливим.

Автор: Наталя Мамченко

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