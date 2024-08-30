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Во время выполнения боевой задачи погиб секретарь судебного заседания КГС Верховного Суда Владимир Иванов

13:49, 30 августа 2024
В конце августа 2024 года, выполняя боевые задания на Курском направлении, Владимир Анатольевич Иванов погиб смертью храбрых — Верховный Суд.
Во время выполнения боевой задачи погиб секретарь судебного заседания КГС Верховного Суда Владимир Иванов
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При выполнении боевого задания погиб секретарь судебного заседания КГС ВС, командир мотопехотного взвода 152-й ОМБ Иванов Владимир Анатольевич. Об этом сообщил официальный сайт Верховного Суда.

Владимир Иванов родился 21 апреля 1984 года в пгт Сахновщина Харьковской области. После окончания средней школы получил высшее образование в Харьковском экономико-правовом университете по специальности «Правоведение».

В начале трудовой деятельности Владимир работал в сфере стройки и торговли. С 2005 года объединил свою профессию с судебной системой: начал работу в Броварском горрайонном суде Киевской области. Судебный распорядитель, секретарь судебного заседания, заведующий архивом, помощник судьи – на всех этих должностях Владимир зарекомендовал себя ответственным, профессиональным, целеустремленным работником.

В июле 2019 года Владимир Иванов начал работу в Аппарате Верховного Суда в должности секретаря судебного заседания управления обеспечения работы второй судебной палаты секретариата Кассационного гражданского суда. В коллективе Владимир обладал авторитетом и уважением, был надежным, отличался организованностью и чрезвычайной ответственностью. Когда была неотложна необходимость завершить работу, неоднократно оставался работать сверхурочно. Коллеги помнят Владимира всегда улыбающимся, искренним и дружелюбным, готовым в любое время прийти на помощь.

В начале полномасштабного вторжения в феврале-марте 2022 года Владимир Иванов исполнял свой гражданский долг вместе с коллегами, работниками Аппарата и судьями Верховного Суда, защищая здание КГС ВС, дежурил на территории.

Как ответственный гражданин, Владимир Иванов в конце 2023 решил стать на защиту Родины и добровольно перешел на военную службу в Вооруженные Силы Украины. Он был горд тем, что присоединился к рядам защитников, сразу обрел авторитет среди собратьев. Летом 2024 года Владимиру было присвоено воинское звание младшего лейтенанта, чуть раньше он был назначен командиром взвода, личным составом которого он чрезвычайно гордился и по-отечески заботился.

«В конце августа 2024 года, выполняя боевые задания на Курском направлении, Владимир Анатольевич Иванов погиб смертью храбрых. За будущее своей страны, за каждого из нас он отдал самое ценное – свою жизнь. У Владимира остались родители, жена, сын и дочь…

Невозможно найти слова, чтобы помочь горю родных. Коллектив Верховного Суда выражает искренние соболезнования семье Владимира Иванова, разделяет боль тяжелой потери. В этот горький миг мы склоняем голову в глубокой скорби.

Вечная память и вечная слава украинскому воину, защищавшему Родину и каждого из нас!

Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах!», - говорится в сообщении ВС.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Владимира Анатольевича.

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