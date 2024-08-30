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Из приграничья Сумщины проводится эвакуация людей из-за интенсивных обстрелов рф

14:03, 30 августа 2024
183 населенных пункта Сумской области определены как такие, жители которых подпадают под эвакуацию.
Из приграничья Сумщины проводится эвакуация людей из-за интенсивных обстрелов рф
Иллюстративное фото из открытых источников
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Жителей приграничных районов Сумщины призывают эвакуироваться в связи с интенсивными обстрелами. Об этом сообщает Сумская ОВА.

«183 населенных пункта Сумской области определены как такие, жители которых подпадают под эвакуацию. Остаться на этих территориях опасно, поскольку враг продолжает интенсивно обстреливать Сумскую область, применяя различные виды вооружения, в том числе и КАБ, от чего страдает мирное население этих общин», - отметили в ОВА.

Так, по состоянию на 30 августа уже эвакуировались более 21 тысячи человек.

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх обратился к руководителям общин с призывом быстрее принимать решения по эвакуации.

«Обращаюсь к руководителям общин: сегодня нет времени на промедление, нужно принимать конкретные решения и эвакуировать людей. Есть общины, которые готовы принять людей, готовы предоставить жилье и принять нуждающихся в помощи. Нас поддерживают соседние области, где подготовлено жилье для эвакуируемых», - отметил Артюх.

В Роменском РВА, в частности, сообщили, что их общины готовы предоставить жителям приграничья 67 домов для поселения.

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