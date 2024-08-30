Із прикордоння Сумщини проводиться евакуація людей через інтенсивні обстріли рф

183 населених пункти Сумської області визначено як такі, жителі яких підпадають під евакуацію.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Жителів прикордонних районів Сумщини закликають евакуюватися у зв'язку з інтенсивними обстрілами. Про це повідомляє Сумська ОВА.

«183 населених пункти Сумської області визначено як такі, жителі яких підпадають під евакуацію. Залишатися на цих територіях наразі небезпечно, оскільки ворог продовжує інтенсивно обстрілювати Сумську область, застосовуючи різні види озброєння, зокрема й КАБ, від чого потерпає мирне населення цих громад», - зазначили в ОВА.

Так, станом на 30 серпня вже евакуювалися понад 21 тисяча осіб.

Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх звернувся до керівників громад із закликом швидше ухвалювати рішення щодо евакуації.

«Звертаюся до керівників громад: сьогодні немає часу на зволікання, потрібно ухвалювати конкретні рішення та евакуювати людей. Є громади, які готові прийняти людей, готові надати житло і прийняти тих, хто потребує допомоги. Нас підтримують сусідні області, де підготовлено житло для тих, хто евакуюється», - зазначив Артюх.

У Роменській РВА, зокрема, повідомили, що їхні громади готові надати жителям прикордоння 67 будинків для поселення.

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