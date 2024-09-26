В Україні дійсно обмежили мобілізацію чоловіків 50-60 років, але є винятки, — Федір Веніславський

Федір Веніславський підтвердив, що у директиві Командування Сухопутних сил ЗСУ є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50−60 років.

Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони, нардеп Федір Веніславський підтвердив, що в Україні діє директива, яка дозволяє мобілізовувати чоловіків 50−60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням. Про це він сказав у коментарі liga.net.

За його словами, у директиві Командування Сухопутних сил, про яку раніше ми писали, дійсно є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50-60 років.

Нардеп зазначив, що такий підхід — загальна позиція військового керівництва.

Веніславський підкреслив, що мобілізувати після 50 років будуть лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Для цього потрібне окреме мобілізаційне розпорядження від Генштабу ЗСУ.

Також ми писали, що директиву про заборону мобілізації до 25 років публікувати не будуть - вона отримала гриф «для службового користування».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», інформацію про стан здоров’я призовників і військовозобов’язаних будуть автоматично вносити до Реєстру «Оберіг». До Закону «Основи законодавства України про охорону здоров'я» внесуть зміни, якими знімуть гарантії медичної таємниці з інформації про результати медичних оглядів призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які проводились з метою визначення їхньої придатності до військової служби. Відповідний законопроект 12066 24 вересня зареєструвала у Верховній Раді група депутатів на чолі з головою парламентського Комітету з питань нацбезпеки Олександром Завітневичем та членом цього комітету Олександром Федієнком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.