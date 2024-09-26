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Якщо рф проведе мобілізацію, нам доведеться знижувати призовний вік, забирати відстрочки, — нардеп Костенко

08:49, 26 вересня 2024
Нардеп Роман Костенко вважає, що Україні доведеться знову переприймати законопроекти, якщо рф проведе мобілізацію.
Якщо рф проведе мобілізацію, нам доведеться знижувати призовний вік, забирати відстрочки, — нардеп Костенко
Фото: antikor.com.ua
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Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Україні може знадобитись знизити призовний вік, якщо рф проведе мобілізацію. Про це він сказав в інтерв'ю Radio NV.

Нардеп зазначив, що багато хто говорить про те, що росія боїться проводити мобілізацію, але може статись так, що країна-агресор все ж на неї наважиться і не розвалиться від цього, або ж це станеться не відразу.

 «І доведеться знову переприймати (законопроекти, - ред), прибирати звідти все те, що ми там залишали, — доглядачів (за близькими родичами з інвалідність — ред.), знижувати призовний вік і всі ці речі, які (є підставами, щоб не бути мобілізованим), — якщо росія надумує збільшити свій контингент», — заявив нардеп.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та військовий Роман Костенко вважає, що призовний вік в Україні має бути від 20 до 50 років. За його словами, зараз категорія людей, яких призивають до війська, є досить віковою.

Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський повідомив, що Україна не планує знизувати мобілізаційний вік громадян.

Хоча, за словами Веніславського, міжнародні партнери України вважають, що найбільш ефективно будуть воювати громадяни 18-25 років

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