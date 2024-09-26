Если рф проведет мобилизацию, нам придется снижать призывной возраст, забирать отсрочки, — нардеп Костенко

Нардеп Роман Костенко считает, что Украине придется снова перепринимать законопроекты, если россия проведет мобилизацию.

Фото: antikor.com.ua

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украине может потребоваться снизить призывной возраст, если Россия проведет мобилизацию. Об этом он сказал в интервью Radio NV.

Нардеп отметил, что многие говорят о том, что россия боится проводить мобилизацию, но может случиться так, что страна-агрессор все же на нее решится и не развалится от этого, или же это произойдет не сразу.

«И придется снова перепринимать (законопроекты, – ред), убирать оттуда все то, что мы там оставляли, – тех, кто ухаживает (за близкими родственниками с инвалидностью – ред.), снижать призывной возраст и все эти вещи, которые (являются основаниями, чтобы не быть мобилизованным), — если россия надумает увеличить свой контингент», — заявил нардеп.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и военный Роман Костенко считает, что призывной возраст в Украине должен быть от 20 до 50 лет. По его словам, сейчас категория людей, которых призывают в армию, достаточно возрастная.

Глава подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Федор Вениславский сообщил, что Украина не планирует снизить мобилизационный возраст граждан.

Хотя, по словам Вениславского, международные партнеры Украины считают, что наиболее эффективно будут воевать граждане 18-25 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.