В Украине действительно ограничили мобилизацию мужчин 50-60 лет, но есть исключения, — Федор Вениславский

Федор Вениславский подтвердил, что в директиве Командования Сухопутных сил ВСУ есть положение, ограничивающее мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет.

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне нардеп Федор Вениславский подтвердил, что в Украине действует директива, позволяющая мобилизовывать мужчин 50-60 лет исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению. Об этом он сказал в комментарии liga.net.

По его словам, в директиве Командования Сухопутных сил, о которой мы раньше писали, действительно есть положение, которое ограничивает мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет.

Нардеп отметил, что такой подход – общая позиция военного руководства.

Вениславский подчеркнул, что мобилизовать после 50 лет будут только тех, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности. Для этого необходимо отдельное мобилизационное распоряжение от Генштаба ВСУ.

Ранее сообщалось, что директиву о запрете мобилизации до 25 лет публиковать не будут - она получила гриф «для служебного пользования».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», информацию о состоянии здоровья призывников и военнообязанных будут автоматически вносить в Реестр «Оберег». В Закон «Основы законодательства Украины о здравоохранении» внесут изменения, которыми снимут гарантии врачебной тайны с информации о результатах медицинских осмотров призывников, военнообязанных и резервистов, которые проводились с целью определения их годности к военной службе. Соответствующий законопроект 12066 года 24 сентября зарегистрировала в Верховной Раде группа депутатов во главе с председателем парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Александром Завитневичем и членом этого комитета Александром Федиенко.

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