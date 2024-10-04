У Києві чоловік застряг між двома гаражами, довелось викликати рятувальників — фото

У столиці врятували людину, яка застрягла між гаражами в дуже вузькому проході й вибратися звідти не могла.

У ніч на 3 жовтня на вулиці Володимирській у Голосіївському районі Києва рятувальники витягли з «пастки» чоловіка, який застряг між гаражами й перебував в безпорадному стані. Про це повідомила «Київська служба порятунку».

Рятувальники, які виїхали на місце події, використавши спецобладнання, деблокували постраждалого з «пастки» та передали до рук медиків швидкої медичної допомоги.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено 6 рятувальників та 1 одиницю техніки КАРС «Київська служба порятунку».

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