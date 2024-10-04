На Тернопільщині судитимуть членів банди, створеної на етнічній основі, які вибивали видумані борги

Діяльність угруповання, яке «спеціалізувалося» на «вибиванні» нереальних боргів, організував 36-річний громадянин Грузії.

На Тернопільщині перед судом постануть члени організованої злочинної групи, створеної на етнічній основі. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Злочинну групу, що діяла на території області, викрили у квітні. Діяльність угруповання, яке «спеціалізувалося» на «вибиванні» нереальних боргів, організував 36-річний громадянин Грузії.

Він діяв від імені «злодія в законі» і отримав статус так званого «наглядача» за Тернопільською областю. Підозрюваний поширював злочинний вплив на території обласного центру та регіону, координував протиправну діяльність, відповідав за наповнення та розподіл так званої «злодійської каси».

«Кримінальний авторитет» разом з двома спільниками погрожував тернополянину фізичною розправою та вимагав у нього нереальний борг, а саме - 8 000 доларів.

Слідчі поліції задокументували два факти передачі коштів вимагачам – 20 000 та 100 000 гривень і одразу після цього зловмисників затримали.

Фігурантам оголосили підозри. За скоєне підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчі поліції зібрали достатньо доказів і скерували провадження до суду.

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