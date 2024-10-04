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В Тернопольской области будут судить членов банды, созданной на этнической основе, которые выбивали выдуманные долги

07:54, 4 октября 2024
Деятельность группировки, которая «специализировалась» на «выбивании» нереальных долгов, организовал 36-летний гражданин Грузии.
В Тернопольской области будут судить членов банды, созданной на этнической основе, которые выбивали выдуманные долги
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В Тернопольской области перед судом предстанут члены организованной преступной группы, созданной на этнической основе. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Преступную группу, действовавшую на территории области, разоблачили в апреле. Деятельность группировки, которая «специализировалась» на «выбивании» нереальных долгов, организовал 36-летний гражданин Грузии.

Он действовал от имени «вора в законе» и получил статус так называемого «смотрящего» за Тернопольской областью. Подозреваемый распространял преступное влияние на территории областного центра и региона, координировал противоправную деятельность, отвечал за наполнение и распределение так называемой «воровой кассы».

«Уголовный авторитет» вместе с двумя сообщниками угрожал жителям Тернополя физической расправой и требовал у него нереальный долг, а именно - 8 000 долларов.

Следователи полиции задокументировали два факта передачи средств требователям – 20 000 и 100 000 гривен и сразу после этого злоумышленников задержали.

Фигурантам объявили подозрения. За совершенное подозреваемым грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Следователи полиции собрали достаточно доказательств и направили производство в суд.

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