В Киеве мужчина застрял между двумя гаражами, пришлось вызвать спасателей — фото

В столице спасли человека, который застрял между гаражами в очень узком проходе и выбраться оттуда не мог.

В ночь на 3 октября на улице Владимирской в ​​Голосеевском районе Киева спасатели вытащили из «ловушки» мужчину, который застрял между гаражами и находился в беспомощном состоянии. Об этом сообщила «Киевская служба спасения».

Выехавшие на место происшествия спасатели, использовав спецоборудование, деблокировали пострадавшего из «ловушки» и передали в руки медиков скорой медицинской помощи.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены 6 спасателей и 1 единица техники КАРС «Киевская служба спасения».

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