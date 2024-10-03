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Врач признал свою вину в смерти звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри от передозировки

14:39, 3 октября 2024
Врач Марк Чавес признал свою вину в организации незаконной схемы распространения антидепрессанта кетамина.
Врач признал свою вину в смерти звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри от передозировки
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Врач Марк Чавес, обвиняемый в смерти голливудского актера Мэтью Перри от передозировки наркотиками, признал себя виновным. Об этом сообщает BBC.

В федеральном суде Лос-Анджелеса 54-летний врач признал свою вину в организации незаконной схемы распространения антидепрессанта кетамина.

Чавес признался, что организовал поставки препарата для своего коллеги, непосредственно передававшего кетамин звезде сериала «Друзья».

Личный ассистент актера за несколько недель до его смерти получил от двух врачей партию антидепрессанта на сумму в 50 тысяч долларов. После вскрытия оказалось, что Перри пал жертвой острой реакции организма на чрезмерное употребление кетамина.

Его освободили под залог до вынесения приговора 2 апреля 2025 года. Он согласился сотрудничать со следствием, сдал паспорт и докторскую лицензию.

Даже, несмотря на признание вины, врачу грозит довольно суровое наказание. Суд может назначить ему тюремное заключение на срок до 10 лет.

Чавес является одним из пяти человек, обвиняемых в смерти Перри. Кроме него, фигурантами дела также врач Сальвадор Пласенсия, наркодилер Джасвин Сангха, личный ассистент Перри Кеннет Ивамаса, а также знакомый актера Эрик Флеминг. Всех их обвинили в заговоре по распространению кетамина, им грозит наказание от 10 лет до пожизненного заключения.

Напомним, что 54-летний Мэттью Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.

Позже стала известна причина смерти звезды сериала «Друзья».

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